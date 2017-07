Geen waterdruk in en om Gorredijk

Publicatie: di 11 juli 2017 15.58 uur

GORREDIJK - Door een breuk in de waterleiding zat dinsdagmiddag Gorredijk en omstreken zonder water. Volgens Vitens ging het naast Gorredijk om Lippenhuizen, Jubbega, Wijnjewoude, Nijbeets en Terwispel. Daarnaast kwamen er meldingen binnen van problemen in Beetsterzwaag, Bontebok en Hoornsterzwaag.

De eerste melding van het probleem kwam dinsdagmiddag rond 15.15 binnen bij Vitens. De locatie van de breuk was ongeveer een uur later bekend. Even voor 17.00 kwamen de eerste meldingen binnen van huishoudens die weer water hadden.