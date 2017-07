Man overleden bij instorten garage in Oudwoude

Publicatie: di 11 juli 2017 12.59 uur

OUDWOUDE - Een man is dinsdagochtend zwaargewond geraakt toen een garage instortte op een woonerf aan de Simmerwei in Oudwoude. De man was rond 11.45 uur samen met anderen bezig een overkapping tussen de woning en de garage weg te halen. Bij het neerhalen van de overkapping stortte de muur van de garage in. Het slachtoffer kwam onder het puin terecht en raakte ernstig gewond.

De brandweer van Kollum kwam ter plaatse waarna al snel de politie, ambulance als de traumaheli van het UMCG uit Groningen ter plaatse kwamen om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De arts die ingevlogen werd met de helikopter is meegegaan in de ambulance.

Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden.

