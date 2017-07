Spoeddebat over uitspraak De Lawei

Publicatie: di 11 juli 2017 12.23 uur

DRACHTEN - De raadsleden van de gemeente Smallingerland krijgen waarschijnlijk volgende week dinsdag een spoeddebat over de uitspraak rondom De Lawei. De rechtmatigheid van de contractontbinding met bouwer Van Norel uit Epe wordt door de Raad van Arbitrage voor de Bouw betwist.

De Lawei ontbond in 2014 het contract met Van Norel omdat zij van mening was dat die niet goed werk had afgeleverd. De schouwburg claimde een vergoeding voor de afbouwkosten. Wat de precieze gevolgen van de uitspraak zijn, moet de komende tijd blijken. Eerder werd nog gesteld dat in een situatie waarin De Lawei niet in het gelijk zou worden gesteld de schade tot 4,7 miljoen euro plus eventuele schadeclaims kon oplopen.

De gemeente Smallingerland subsidieerde 3,75 miljoen euro en is dat geld kwijt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de stukken nog niet binnen, maar verwacht die deze week nog wel. Verantwoordelijk wethouder Marja Krans mag dan bij het spoeddebat tekst en uitleg geven.