Twee autoinbrekers gepakt in Grou

Publicatie: di 11 juli 2017 12.11 uur

GROU - De politie hield in de vroege dinsdagochtend twee verdachten van autoinbraak aan in Grou. Het duo, 26 en 31 jaar oud en afkomstig uit Sneek, had kort daarvoor ingebroken in een aan de Allingawier geparkeerde bedrijfsbus. Dankzij een oplettende getuige kon de gealarmeerde politie de in een bestelbus rijdende inbrekers op de Leechlân staande houden en controleren.

In de bus werden gereedschapskoffers aangetroffen die afkomstig waren uit de aan de Allingawier geparkeerde bedrijfsbus. De verdachten werden hierna aangehouden en ingesloten. De politie heeft de zaak in onderzoek.