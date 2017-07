Gat ontdekt in raam van gemeentehuis in Buitenpost

Publicatie: ma 10 juli 2017 18.11 uur

BUITENPOST - Op het gemeentehuis in Buitenpost ontstond maandagochtend lichte paniek toen er een gat in het raam van de raadszaal werd ontdekt. De ambtenaren zelf hadden niets door totdat een bezoeker heen wees op het gat in het raam.

Het is onduidelijk hoe het gat in het raam is gekomen. Voorlichter Jaap Middel denkt dat kinderen hebben gespeeld met steentjes en dat hierbij per ongeluk het raam geraakt is. Er zijn verder geen dreigementen bij de gemeente Achtkarspelen binnengekomen die wijzen op bijvoorbeeld iemand die boos is op de gemeente.

Opvallend detail is dat het gat aan de binnenkant van het gebouw groter is dan aan de buitenkant. In de zaal zelf zijn verder geen voorwerpen gevonden die mogelijk door het raam zijn gevlogen. Er zijn verder geen camerabeelden beschikbaar van het incident.