De Lawei zat fout in bouwconflict met Van Norel

Publicatie: ma 10 juli 2017 15.40 uur

DRACHTEN - Schouwburg De Lawei in Drachten heeft onterecht de aannemingsovereenkomst met aannemer Van Norel ontbonden. Dat is het oordeel van de Raad van Arbitrage. De Raad stelt dat De Lawei onterecht de aannemingsovereenkomst op 9 september 2014 buitengerechtelijk heeft ontbonden; de door De Lawei aangevoerde gronden voor ontbinding zijn niet ontvankelijk verklaard. De Lawei had de overeenkomst niet mogen ontbinden.

"We zijn daar zeer teleurgesteld over." zo laat De Lawei weten. "Samen met de stakeholders bestuderen we de inhoud op detail en bepalen we wat onze vervolgstappen zullen zijn. Wat de precieze consequentie van dit oordeel is, wordt onderzocht."

Het conflict ontstond op 9 september 2014 toen De Lawei besloot om de overeenkomst met aannemer Van Norel naast zich neer te leggen. Van Norel werkte op dat moment nog aan de verbouwing van de schouwburg en het centrum voor de kunsten de Meldij. Omdat het vertrouwen in Van Norel er niet meer was, was voor De Lawei ingrijpen in het bouwproces onontkoombaar. In twee zittingen (21/22 maart en 8 mei jl.) diende de afgelopen maanden een bodemprocedure bij de Raad van Arbitrage.