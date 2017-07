Plaats delict De Westereen korte tijd uitgebreid

Publicatie: ma 10 juli 2017 14.04 uur

DE WESTEREEN - De politie heeft maandag rond 13.30 uur besloten om de 'plaats delict' in De Westereen weer uit te breiden. Zondag werd gelijk al een vrij groot gebied afgezet. De straat langs het 'plaats delict' werd maandag weer vrijgegeven maar vanaf 14.00 uur is de omgeving weer ruimer afgezet.

In de ochtend konden passanten nog langs het 'achterste' lint lopen en er wordt nu in een groter gebied gewerkt. De politie laat weten dat het sporenonderzoek wordt vergroot en daardoor de afzetting vergroot is. Naast het uitkammen van de omgeving zijn maandag ook twee speurhonden ingezet om te zoeken naar sporen die iets te maken hebben met de moord.

Omstreeks 15.30 uur werd de uitbreiding weer teniet gedaan en kon ook het schelpenpad weer gebruikt worden voor voorbijgangers. Rond 17.00 uur is het hele gebied weer vrijgegeven.