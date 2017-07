100 uur werkstraf wegens kindermishandeling

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoonster van Drachten is maandag wegens kindermishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De vrouw heeft alweer enkele jaren geleden de kinderen van haar toenmalige partner regelmatig mishandeld. De kinderen woonden bij de vader, de partner van de Drachtster. Vooral het jongetje moest het vaak ontgelden. Hij had bij de politie verteld dat hij regelmatig was geslagen en geschopt. De jongen was toen 10, 11 jaar oud.

Verder zou zijn stiefmoeder hem aan de oren hebben opgetild en -letterlijk- door de kamer hebben geslingerd. Ook zijn zusje was enkele malen mishandeld, onder andere met een dweilstok. De zaak kwam aan het rollen nadat de jongen aan zijn biologische moeder had verteld wat er bij zijn vader thuis met hem gebeurde. De Drachtster zei tegen politierechter Bert Dölle dat zij in diezelfde periode ook tot het inzicht was gekomen dat het zo niet langer kon.

De vrouw zei dat ze indertijd niet lekker in haar vel zat. Ze had onderschat hoe het was om een samengesteld gezin -met haar eigen kinderen en de kinderen van haar toenmalige partner- te hebben. 'Ik zat hartstikke fout, dit is niet wie ik ben', zei de Drachtster. Ze is zelf vroeger ook mishandeld. Uiteindelijk is ze ook zelf op zoek gegaan naar hulp. Tegenwoordig heeft ze naar eigen zeggen weer contact met de jongen.

Officier van justitie Liselotte Hellinga eiste een werkstraf van 180 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. 'Ik neem het u ernstig kwalijk dat u jonge levens heeft beschadigd', zei de officier. De rechter maakte er 100 uur van, zonder een voorwaardelijke straf. Mocht de vrouw de komende 5 jaar weer de fout in gaan, dan zal ze volgens de wet sowieso niet opnieuw een werkstraf kunnen krijgen maar een celstraf, redeneerde Dölle.