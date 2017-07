Het adres voor alles rondom uw auto

Publicatie: ma 10 juli 2017 10.10 uur

DRACHTEN - Bij Bosch Car Service vindt u alles onder één dak voor uw gemak. Of het nu gaat om onderhoud- en reparatiewerk, hulp bij pech of de aanschaf van een nieuwe auto: wij doen alles voor uw auto. Bosch Car Service staat dag en nacht voor u klaar om uw auto op weg te brengen en te houden; zowel bij onze autobedrijven als online en onderweg.

"Waar u ook bent, wij zijn altijd dichtbij." Bosch Car Service is het grootste netwerk van merkonafhankelijke autobedrijven in Nederland. Met meer dan 400 autobedrijven zijn wij over het hele land verspreid. Er is er dus altijd wel een Bosch Car Service autobedrijf bij u in de buurt. Dat is niet alleen een voordeel als u reguliere werkzaamheden aan uw auto laat uitvoeren, maar ook bij pech onderweg.

Door de slimme apps op desktop en mobiel is uw autobedrijf bovendien 24 uur per dag online én heeft u alles in eigen hand. Op uw persoonlijke omgeving mijnBoschCarService plant u zelf uw afspraken en beheert u uw facturen en onderhoudsgegevens. Als u een online afspraak plant op www.boschcarservice.nl, maakt u ook nog eens kans op een auto ter waarde van € 10.000,-!

Na de afspraak overhandigt het Bosch Car Service autobedrijf uw auto weer in perfecte staat aan u terug. De ondersteuning door Bosch en het BOVAG-lidmaatschap bewijzen dat Bosch Car Service staat voor kwaliteit. Bosch deelt haar kennis en ervaring met haar autobedrijven en haar monteurs werken dagelijks met hoogwaardige Bosch-onderdelen en diagnoseapparatuur.

"Wij staan niet alleen garant voor deskundig advies en een vakkundige uitvoering van de gewenste werkzaamheden, u kunt bij ons ook andere zaken voor uw auto regelen. Zo kunt u naast de Pechhulp bij ons terecht voor de Autoverzekering, Autofinanciering en betrouwbare tweedehandsauto’s met Occasion Plus."