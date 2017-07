WÃ¢ldpyk keurmerk voor twee Loanster bedrijven

Wâldpyk keurmerk voor twee Loanster bedrijven

BOELENSLAAN - Zondagmiddag is bramenexpert Karst Meijer met 100 man het landschap bij B&B en Theeschenkerij ’t Landschap in Boelensloane ingetrokken op zoek naar diverse bloeiende bramensoorten. Deze Bramenbloei-excursie vormt traditiegetrouw het eerste jaarlijkse wapenfeit van het Wâldpyk Bramenfestijn Brommels! dat dit jaar plaatsvindt op 26 en 27 augustus. Voorafgaand aan de excursie vertelde Jan de Boer een prachtig volksverhaal over Sterke Hearke. Een mooi voorproefje van het Brommels-thema van 2017 en 2018: Wâldpyklegenden, sagen en mythen. Ook kregen B&B en Theeschenkerij ’t Landschap en Groothof Kwekerij, ook uit Boelensloane, die middag het Wâldpyk keurmerk uitgereikt.



Onder een stralende zon legden 100 mensen een prachtig uitgestippelde route af in het landschap bij Boelensloane. Bramenexpert Karst Meijer struinde met hen de elzensingels af op zoek naar bloeiende bramenstruiken. Karst vond er vele en liet de deelnemers de verschillen zien tussen de verschillende bramensoorten. In Nederland zijn er maar liefst zo’n 200 bramensoorten te vinden. Op de excursie vond hij er elf. Karst zocht ook naar de soort Rubus frieslandicus in het bijzonder. Deze bramensoort was tot voor kort nog onbekend, maar Karst ontdekte deze soort tijdens de Bloei-excursie van 2 jaar geleden en gaf hem de wetenschappelijke naam Rubus frieslandicus. “In deze excursie in het midden van De Friese Wouden, heb ik hem niet gevonden. Het lijkt erop dat deze nieuwe bramensoort alleen voorkomt in het noordelijk deel van De Friese Wouden, want hij is nergens anders nog gevonden”, aldus Karst Meijer.



Elk jaar is de grote vraag of er een goed bramenjaar aan zit te komen met vele sappige bramen om te plukken. Aan de hand van de bloei van de vele bramensoorten die Karst Meijer op de Bloei-excursie tegenkomt, probeert hij een voorspelling te doen. Karst Meijer: “Op basis van de vele kleine onrijpe bramen die we al gezien hebben, wordt het een uitstekend bramenjaar. Maar dan moeten we geen droogte krijgen, want dat zou zo maar roet in het eten kunnen gooien”.



Volksverhalen

De middag begon overigens met het volksverhaal over Sterke Hearke. Jan de Boer van Stichting Wrâldfrucht - en zo blijkt ook een begenadigd verhalenverteller - sleepte de mensen mee in het verhaal over de ‘Jerommeke’ van Droegeham. Waar Karst Meijer het in de excursie over sommige bedreigde bramensoorten had, haalde Jan de Boer aan dat de oude Friese voornaam ook bedreigd wordt. “Aan de naam Hearke kun je horen dat hij uit de tijd komt waar ze jongens niet Sven, Florian, Fayan of Jesse noemden. Toen heetten de jongens nog Wopke, Ljibbe, Geale of Knilles. De eerste baby uit De Wâlden met vijf oude Friese voornamen, zal door ons voorgedragen worden voor het Wâldpyk-keurmerk”, vertelt Jan de Boer met een knipoog.



De dag was een zeer geslaagd voorproefje van wat komen gaat op 26 en 27 augustus als Bramenfestijn Brommels! in het teken staat van vele volksverhalen. Brommels! doet dit in samenwerking met Stichting Dam Jaarsma. Een mooie aanvulling op de vele Brommels-activiteiten rondom de start van het bramenseizoen.



Certificeringen streekkeurmerk Wâldpyk

Na het volksverhaal, kreeg B&B en Theeschenkerij ’t Landschap in Boelensloane als eerste Bed & Breakfast van De Friese Wouden het Wâldpyk-keurmerk uitgereikt. De B&B van Jing en Gerben Land ligt in een nog volledig intact coulisselandschap. Daarnaast heeft hun gastheerschap een hoge waardering en serveren ze zoveel mogelijk producten uit de streek. Eén daarvan is de Blauwe honingbes van Groothof Kwekerij eveneens uit Boelensloane. Groothof’s Blauwe honingbes heeft diezelfde dag ook de landelijke erkenning als streekproduct uit De Friese Wouden gekregen. De kwekerij vormde het rustpunt op de route van de Bloei-excursie waarna Tjitte Groothof ook zijn certificaat van Wâldpyk en Erkend Streekproduct kreeg overhandigd.

