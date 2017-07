Auto eindigt in sloot door verkeersruzie

Publicatie: zo 09 juli 2017 20.55 uur

OPEINDE - Een automobilist uit Harlingen is zondagavond omstreeks 19.15 uur met zijn voertuig in de sloot langs de Wâldwei bij Opeinde beland. De man moest uitwijken voor een automobilist voor hem die afremde. De Harlinger vloog met zijn auto over de kop en kwam in de sloot tot stilstand.

Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De andere bestuurder die had geremd, is doorgereden in de richting van Drachten. Volgens de politie waren er vooraf aan het ongeval meerdere automobilisten die zich ergerden aan elkaar. Op een zeker moment besloot de doorgereden automobilist om te remmen waardoor de Harlinger uiteindelijk in de sloot belandde.

De politie roept getuigen van deze situatie om zich te melden.

