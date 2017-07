Kittens gedumpt bij Lippenhuizen

Publicatie: zo 09 juli 2017 19.30 uur

LIPPENHUIZEN - Een voorbijganger heeft zaterdag langs de Sweachsterwei nabij Lippenhuizen een doos gevonden met vijf kittens. De kittens waren ongeveer 10 weken oud.

Twee van de beestjes hadden ontstoken oogjes. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de dumping. Dierenambulance Zuid Oost Friesland is opzoek naar mensen die meer weten over deze kittens.

FOTONIEUWS