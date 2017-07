Titel Fairtrade Gemeente voor Kollumerland c.a.

Publicatie: zo 09 juli 2017 15.38 uur

KOLLUM - De provincie Fryslân telt sinds vandaag twaalf Fairtrade Gemeenten. Zaterdagmiddag heeft Kollumerland c.a. de eervolle titel Fairtrade Gemeente uitgereikt gekregen. Wethouder Paul Maasbommel ontving het juryrapport en het titelbord uit handen van Anke van Duuren, die de Stichting Fairtrade Gemeente Nederland vertegenwoordigde.

De werkgroep Fairtrade Kollumerland c.a., de wethouder en Anke van Duuren gingen naderhand met het titelbord op de foto. Kollumerland c.a. heeft de titel gekregen omdat er aan allerlei criteria is voldaan. Het gebruik en de verkoop van producten met het fairtrade keurmerk zijn in de afgelopen jaren in de gemeente belangrijk toegenomen. Gasten en bezoekers konden later langs de kramen van de fairmarkt bij Zalencentrum De Colle om van ideële organisaties en lokale ondernemers biologische en fairtrade producten te kopen.

