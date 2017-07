Zoektocht naar mogelijk te water geraakte fietser

Publicatie: zo 09 juli 2017 15.38 uur

DRACHTEN - In een water aan de Groene Zoom in Drachten is zondagmiddag een zoektocht opgestart naar een mogelijke fietser die te water is geraakt. Een getuige had gezien dat er een fiets te water was gegaan. Het was alleen onduidelijk of er iemand op zat.

De brandweer en politie zijn rond 15.00 uur ter plaatse gekomen om te gaan zoeken. Brandweermensen en duikers zijn het water ingegaan om te zoeken naar een mogelijk slachtoffer. In het water werd alleen een fiets aangetroffen en deze is eruit getild. Ook de traumahelikopter van Eelde is ter plaatse gekomen om alvast een arts te brengen.

Rond 15.45 uur is de zoekactie gestaakt.

