Geen water in Dokkum en dorpen er om heen

Publicatie: zo 09 juli 2017 10.28 uur

NES (DONGERADIEL) - Sinds een uur of half tien kampt Vitens met een waterstoring in Noord-Oost Fryslân. Vitens geeft aan dat er problemen zijn In de omgeving van Ternaard, Wierum, Niawier, Oosternijkerk, Hantumhuizen en Nes. Wat de oorzaak van de storing is op niet bekend, en evenmin hoelang dit gaat duren.

Sinds 10.30 uur lijkt de storing zich uit te breiden, ook in delen van Dokkum en Ee komt er bij huishoudens geen water uit de kraan. Vitens verwacht dat de meeste problemen in de loop van de middag verholpen zijn.

