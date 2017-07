Pronkjedei editie 2017 Dokkum

Publicatie: zo 09 juli 2017 01.10 uur

DOKKUM -

Zaterdag werd in Dokkum voor de tweede maal "Pronkjedei" gehouden. Een unieke ”showroom” van Noord-Oost Fryslân, want de gehele binnenstad stond in het teken van historisch vervoer. Alle vormen van vervoer, of het nu rijdend, puffend of sissend was, waren te bewonderen.

Ook aan de kinderen was gedacht, die konden zich vermaken in een kinderdraaimolen, of genieten van optredens van een clown en een ballonartiest.

Het was gezellige druk in de binnenstad van Dokkum vol bezienswaardigheden en activiteiten. Zo waren er in Het Grootdiep vijf paalzitters en was er een demonstratie hoverboarden en een aquajump luchtkussen.

In samenwerking met shantykoor De Admiraliteitssjongers en Stichting Friese Draaiorgelvrienden organiseerde de Ondernemers Vereniging Dokkum (OVD) dit bijzondere evenement voor de tweede keer.

De sfeer werd verhoogd door het prachtige weer en de muzikale omlijsting van een shantykoor en draaiorgels die her en der in de binnenstad stonden opgesteld.

FOTONIEUWS