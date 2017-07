Auto op de kop in de sloot:bestuurder op de vlucht

Publicatie: za 08 juli 2017 23.16 uur

BUITENPOST - Op de Lauwersmeerweg (N358) onder Buitenpost is zaterdagavond een automobilist met zijn voertuig in de sloot beland. De bestuurder reed vanaf de rotonde 't West richting Lutkepost. De bestuurder reed vermoedelijk met hoge snelheid richting de rotonde Lutkepost toen hij in de flauwe bocht de macht over het stuur verloor. Hij kwam op de kop in een sloot terecht. De bestuurder is uit de auto geklommen en in de richting van Buitenpost gevlucht aldus getuigen.

De gealarmeerde politie heeft in Buitenpost nog gezocht naar de bestuurder maar hebben de zoekactie gestaakt. Berger Van Kammen heeft de auto geborgen.

