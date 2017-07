Vijf winnaars bij paalzitten Dokkum

Publicatie: za 08 juli 2017 22.55 uur

DOKKUM - Zaterdagavond zijn alle vijf deelnemers winnaar geworden van het paalzitten in Dokkum. Vrijdagavond om 20.00 uur stapten 5 stoere paalzitters op een paal in Het Grootdiep in Dokkum.

Het doel was om 25 uur lang op de paal te blijven zitten. De deelnemers waren Tjip Germeraad, Wieger Postma, Durk Postma, Marcel Smidt en Vincent Marijn Beeksma. Ze streken om de hoofdprijs van 200 euro.

Omdat niet één van de deelnemers van de paal was gekomen kregen alle deelnemers een eerste prijs. Ze werden samen met de winnaars van de drakenbootrace gehuldigd.

