Vervuild water door kapotte brug in Gorredijk

Publicatie: za 08 juli 2017 16.23 uur

GORREDIJK - Het water in de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is zaterdagmiddag vervuild geraakt door een kapotte Overtoombrug. De olie kwam vrij tijdens een spoedreparatie aan de brug.

Wetterskip Fryslân heeft de brandweer van Grou ingeschakeld om olieschermen te plaatsen. Op deze manier kan de olie zich niet verspreiden in de vaart. Het is nog onbekend hoelang de brug nog defect zal blijven.