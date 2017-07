Oosterwoldiger pikt spullen tatoeÃ«erder

Oosterwoldiger pikt spullen tatoeëerder

Publicatie: vr 07 juli 2017 18.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige inwoner van Oosterwolde is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur. De man heeft spullen van een tatoeëerder 'weggemaakt' en hij had in een loods spullen staan die gebruikt konden worden om een wietplantage op te zetten. Begin februari vond de politie vond de hennepbenodigdheden in een loods in Drachten, die door de verdachte werd gehuurd.

Er stonden onder andere assimilatielampen, een waterpomp, voedingsmiddelen en tijdschakelaars in de loods. Wat voor rechter Andries Jongsma de doorslag gaf was een droognet waarop hennepresten werden aangetroffen. De verdachte ontkende, hij beweerde dat hij de spullen had gebruikt om tomaten te kweken. Daar geloofde officier van justitie Marco van den Broek, zelf ook een verwoed tomatenkweker, niks van.

'Tomaten in een kas vliegen de grond uit, ik kan me niet voorstellen dat u deze spullen daar voor nodig hebt. Een mooi verhaal, maar ik geloof het niet', aldus de officier.

In augustus vorig jaar had de Oosterwoldiger in Leeuwarden materiaal van een tatoeëerder achterover gedrukt.

De tatoeëerder was door een auto-ongeluk tijdelijk uit de roulatie geraakt, terwijl hij nog bezig was een tatoeage te zetten bij de verdachte. De man had zijn tattoo-benodigdheden tijdelijk opgeslagen bij een kennis van de Oosterwoldiger. Die had de spullen daar weggehaald. 'Als een soort onderpand', wist de officier. Hij eiste een werkstraf van 50 uur, de rechter vonniste conform.