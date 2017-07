Hennepkwekerij opgerold in Bakkeveen

Publicatie: vr 07 juli 2017 17.53 uur

BAKKEVEEN - In een woning aan de Lytse Kamp te Bakkeveen heeft de politie vrijdag een in werking zijnde hennepkwekerij opgerold. Op het moment van de inval was er niemand aanwezig.

De kwekerij bevond zich op de zolder, bereikbaar via een vlizotrap. Er stonden in totaal 150 grote planten hennep. Alle goederen zijn door de politie in beslag genomen en vernietigd. De politie is nog met het onderzoek naar de verdachten bezig.