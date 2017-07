Celstraf en behandeling voor 'gezworen kameraden'

LEEUWARDEN - Twee mannen uit Waskemeer en Haulerwijk zijn vrijdag veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens onder meer mishandeling en openlijke geweldpleging. Een 59-jarige inwoner van Waskemeer kreeg van de Leeuwarder rechtbank drie maanden cel plus drie maanden voorwaardelijk. Een 49-jarige Haulerwijkster had meer feiten achter zijn naam staan. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van tien maanden waarvan vier voorwaardelijk.

De officier van justitie typeerde het tweetal twee weken geleden als 'gezworen kameraden'. Ze waren vaak samen op stap, maar pleegden samen ook de nodige delicten, vooral als er drank in het spel was. Begin dit jaar hebben de mannen tot twee keer toe een man en een vrouw mishandeld. Een paar weken eerder was het duo de Mercedes bestelbus van dezelfde slachtoffers met een knuppel en een metalen staaf te lijf gegaan.

De man uit Waskemeer was dezelfde dag betrokken bij een ongeval en vervolgens doorgereden. Hij had gedronken. Beide mannen moeten zich laten behandelen voor hun drankverslaving, bij de Haulerwijkster moet dat in de vorm van een klinische opname. Hij moet een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een maand alsnog uitzitten. De andere verdachte kreeg ook nog een rijontzegging van zeven maanden.