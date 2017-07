Pony's kwijnden weg in zwaar vervuilde stallen

Publicatie: vr 07 juli 2017 13.45 uur

BEETSTERZWAAG - Eén pony is vorige maand in de gemeente Opsterland gered na een bezoek van de politie en LID. Ze verbleef samen met nog een pony, die het uiteindelijk niet overleefde, in een erbarmelijke situatie. De Dierenbescherming maakte het nieuws deze week bekend. Nadat de dieren waren meegenomen, werd later duidelijk dat één van de pony's zo'n ernstige vergroeiing aan het hoefbeen had dat deze nooit meer pijnvrij zou kunnen lopen.

De zaak kwam op 19 juni aan het licht na een melding via het Landelijk Meldpunt 144. "De mest lag op sommige plekken wel tot een meter hoog", vertelt een van de inspecteurs. Het ging om twee pony's die, los van elkaar in twee tot stallen verbouwde garages werden gevonden. Hoewel de dieren voldoende eten en drinken tot hun beschikking hadden, was er sprake van een ernstige achterstand in de verzorging van hoeven en vacht en waren de stallen zwaar vervuild. Uiteindelijk moest één van de pony's, die moeder en dochter bleken te zijn, worden geëuthanaseerd. De andere pony kon gelukkig worden gered en is ondergebracht bij een opvangadres.

"Inmiddels kunnen we vertellen dat het goed gaat met de pony bij het opvangadres. Haar hoeven zijn bekapt, ze wordt behandeld tegen mok en haar vacht is weer helemaal schoon en ze is dikke vriendjes met een merrie die ze overal volgt." zo laat de Dierenbescherming weten.

Door omstandigheden in de privésfeer van de oudere eigenaar was de verzorging van de dieren steeds verder achteropgeraakt. Dat terwijl hij vroeger met de raspony's keuringen liep. Een treurige gevolg van de ontstane situatie was dat de dierenarts vaststelde dat de dieren dringend medische zorg nodig hadden, hun hoeven bekapt moesten worden en zeker niet langer in de stallen konden verblijven. Helaas ontbrak het de eigenaar mogelijkheden om zelf de nodige maatregelen te nemen. Na goed overleg heeft deze besloten om afstand te doen van de dieren. Er wordt wel proces-verbaal tegen hem opgemaakt.

"Het was erg ontroerend om te zien hoe de pony afscheid nam van haar dochter nadat deze was ingeslapen, dan hou je het als inspecteur ook niet droog. Gelukkig werd ze bij het opvangadres meteen door de andere dieren welkom geheten." zo liet de inspecteur weten.