FNV: 'Bouw Caparis niet af'

Publicatie: vr 07 juli 2017 13.45 uur

DRACHTEN - Bestuurder Wijbe Huizenga van FNV overheid maakt zich grote zorgen over de toekomst van Caparis. In zijn ogen moet de sociale werkvoorziening niet worden afgebouwd. "Behoud de huidige kennis en infrastructuur."

De gemeenteraad van Smallingerland neemt binnenkort een besluit over de herstructurering van Caparis. Huizenga liet afgelopen donderdag tijdens een speciale Ronde Tafelbijeenkomst over het onderwerp zijn mening blijken. Hij vindt het jammer dat er Friese gemeenten zijn, die denken de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet zelf wel te kunnen. "Kijk eens in de spiegel", roept Huizenga op. "Met Caparis nieuwe stijl behoud je de werksoorten, de aanwezige kennis en infrastructuur."

In de ogen van Huizenga wordt het debat over Caparis te veel beïnvloed door de onrust van de afgelopen tijd. "Helaas gaat de discussie te veel over geld, culturen, zeggenschap en macht. Het moet juist gaan over belangen van de medewerkers en participatie."

Kostas Kalafatis van de ondernemingsraad van Caparis kan zich wel aansluiten bij Huizenga. Toch is voor hem het voornaamste dat er snel duidelijkheid komt voor de werknemers. Hij wijst ook voorzichtig met de beschuldigende vinger richting de deelnemende gemeenten. "Als zij vanaf het begin vol achter Caparis hadden gestaan, dan hadden we veel meer rust gehad."