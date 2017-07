Bouw Campus Kollum gepresenteerd

Publicatie: vr 07 juli 2017 11.43 uur

KOLLUM - De gemeente Kollumerland c.a. heeft de bouw van Campus Kollum gegund aan Hesco Bouw uit Stadskanaal. Het gebouw is ontworpen door Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten. De Campus biedt onderdak aan het dorpshuis De Colle, de Bibliotheek, OSG Piter Jelles !mpulse Kollum en het Lauwers College.

Tijdens een goed bezochte presentatie presenteerden gemeente Kollumerland c.a., Hesco Bouw en Van Manen en Zwart architecten de plannen. Met behulp van een filmpje en een maquette werd duidelijk gemaakt wat de plannen zijn en hoe de Campus eruit komt te zien.

Waar komt de Campus

Campus Kollum wordt gebouwd aan de Gerrit Bleekerstraat 3, waar nu !mpulse Kollum staat. Ook het terrein van de OBS Professor Casimirschool naast de Campus hoort erbij. De basisschool verhuist naar het nog te bouwen Kindcentrum aan de Tjerk Hiddesstraat.

Wanneer klaar

De bouw van de Campus begint met de sloop van !mpulse Kollum eind dit jaar. !mpulse Kollum verhuist tijdelijk naar een noodgebouw bij het Lauwers College. In de winter van 2018 wordt begonnen met de bouw. Campus en Kindcentrum moeten in de zomervakantie van 2019 tegelijk klaar zijn, zodat in het schoolseizoen 2019-2020 de vier scholen in nieuwe gebouwen zitten. De vierde school is CBS Koningin Julianaschool, die ook naar het nog te bouwen Kindcentrum verhuist.

Stichting Campus Kollum

De Stichting Campus Kollum wordt eigenaar van de Campus en geeft de opdracht voor de bouw. Gisteren heeft de gemeenteraad besloten om de Stichting een gemeentegarantie te verstrekken. Daarmee kan de Stichting geld lenen om de bouw te betalen.

Met de samenwerking tussen !mpulse Kollum en het Lauwers College behoudt Kollum een breed aanbod in het Voorgezet Onderwijs van VMBO tot en met VWO. Door de ruimte te delen met het dorphuis en de bibliotheek verwacht de gemeente dat het een centrum wordt voor educatie en cultuur in de regio. Voor Kollum is dit een van de antwoorden op de krimp om de voorzieningen nog decennia op peil te houden.

