Fietsster (69) van de Centrale As gehaald

Publicatie: vr 07 juli 2017 10.35 uur

DE FALOM - Een 69-jarige vrouw uit Damwâld is donderdag rond 15.10 uur door de politie van de Centrale As gehaald. Ze was met haar fiets de weg opgereden en fietste van De Falom in de richting van Feanwâlden.

Andere weggebruikers belden de politie. Deze is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen. De agenten troffen de vrouw aan ter hoogte van Sanjesfertier. Ze is van de weg gehaald en ze heeft daarna haar weg vervolgd.