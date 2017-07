Scholier gewond na aanrijding op Hegedyk

Publicatie: vr 07 juli 2017 10.21 uur

KOOTSTERTILLE - Op de Hegedyk in Kootstertille vond vrijdag rond 8.00 uur een aanrijding plaats tussen een brommobiel en een fietser. Bij de aanrijding kwam de fietser ten val en raakte hierbij gewond.

Zowel de politie als een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.

FOTONIEUWS