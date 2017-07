Voldoende verkocht: groen licht Peinder Mieden

Publicatie: do 06 juli 2017 20.30 uur

OPEINDE - De ontwikkeling van de bijzonder wijk Peinder Mieden kan eindelijk los. De gemeenteraad van Smallingerland had als eis gesteld dat tussen de 30.000 en 31.000 vierkante meter aan kavels moest worden verkocht. Bij het behandelen van het besluit kon wethouder Jos van der Horst mededelen dat de teller inmiddels op 30.500 vierkante meter staat.

De raad stemde dinsdagavond unaniem in met de wijziging van het bestemmingsplan, die de ontwikkeling mogelijk maakt. De klap met de hamer werd met geklap ontvangen. Raadslid Karin van der Velde van het CDA gaf aan blij te zijn met het nieuws van Van der Horst. "We hadden een kritisch betoog klaar liggen. Kaders maak je immers niet voor niets en die leken niet te worden gehaald." Tijdens de vergadering bleek dat verschillende partijen mogelijk niet hadden ingestemd mocht Van der Horst niet met het goede nieuws zijn gekomen.

De komende jaren moet tussen Opeinde en Drachten een uniek woon- en natuurproject in een bijzonder singellandschap ontwikkeld. Er is plaats voor maximaal 45 energieneutrale woningen. Kopersvereniging De Peinder Mieden ontwikkelt het project in samenwerking met de gemeente Smallingerland. Bijzonder is dat ruim 80 hectare onbebouwd blijft en een openbaar toegankelijk natuurgebied wordt.