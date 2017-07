Veiligheidszorg Smallingerland officieel opgeheven

Publicatie: do 06 juli 2017 15.55 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond unaniem ingestemd met de opheffing van Stichting Veiligheidszorg Smallingerland. Het bestuur had zelf verzocht om na twintig jaar de stekker uit de SVS te trekken.

De stichting heeft de afgelopen jaren veel re-integratiekandidaten tot beveiliger opgeleid en zo klaargestoomd voor regulier werk in die branche. In 22 jaar tijd is echter de vraag naar beveiligers veranderd. Er is meer kennis en vaardigheden vereist. Het is één van de redenen waarom het bestuur vindt dat de SVS geen bestaansrecht meer heeft.

Ook de handhavingstaken van de gemeente vragen om een hoger niveau van de beveiligers. Bovendien wordt het invullen van vacatureruimte met gesubsidieerde arbeidsplaatsen intussen in toenemende mate gezien als het verdringen van regulier werk. Daar komt bij dat instellingen en bedrijven steeds minder bereid blijken om SVS'ers in te zetten. Met de oplopende kosten voor ICT en huisvesting daarbij opgeteld ziet het stichtingsbestuur geen toekomst meer voor de SVS.