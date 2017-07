Nieuwe Caparis-directeur wil duidelijkheid en rust

Publicatie: do 06 juli 2017 14.20 uur

DRACHTEN - Alex Bonnema is vier weken directeur van sociale werkvoorziening Caparis. Na maanden van conflicten, bestuurswisselingen en negativiteit hoopt hij dat er eindelijk duidelijk wordt hoe de herstructurering er uit komt te zien. Die helderheid moet voor een stukje rust binnen de organisatie zorgen. 'Het proces is niet goed voor de toko, de klanten, de aandeelhouders en de werknemers. Men snapt het niet meer."

Bonnema constateert dat er tussen de acht gemeenten, die altijd van de diensten van Caparis gebruik hebben gemaakt, 'verschil van inzicht' is over de toekomst. Zij moeten een besluit nemen over de herstructurering van de werkvoorziening. Er liggen drie scenario's voor. Ondanks de onrust van de afgelopen tijd worden toekomstige contouren van Caparis volgens de nieuwe bestuurder langzaam maar zeker zichtbaar. Bij Bonnema zijn echter ook de signalen van gemeenten, die zelf taken over willen nemen, bekend. "Maar er zit wel nuance in", benadrukt hij.

De afgelopen maanden was er een hoger ziekteverzuim onder de werknemers. "Dat valt mogelijk te verklaren door de dynamiek van de afgelopen tijd. Toch heeft het bedrijf in die periode wel gefunctioneerd. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt ook dat de mensen het naar hun zin hebben. Ik vind dat dat wel iets zegt over de betrokkenheid van de werknemers en het feit dat ze schik hebben in wat ze doen. Deze mensen verdienen duidelijkheid en rust", gaf Bonnema dinsdagavond de gemeenteraad van Smallingerland mee. Die hield een informatieve Ronde Tafelbijeenkomst, waar de kersverse directeur van Caparis zijn gepassioneerde verhaal vertelde.

Het huidige bestuur van de sociale werkvoorziening ligt inmiddels op één lijn met de ondernemingsraad. Alle partijen zijn namelijk op zoek naar dezelfde rust en duidelijkheid. In de korte tijd waarin hij aan het roer staat, is Bonnema trots geworden op wat er momenteel staat. "Caparis is een machtig mooi bedrijf met werknemers die erg betrokken zijn. Ik verbaas mij ook over de klanten waar we voor werken. We hebben het hier ook over grote internationale bedrijven. Werknemers met gevulde rugzakjes zijn daar aan onze lopende band toe in staat en leveren kwaliteit."

Bonnema hoopt dat Caparis ook in de toekomst op die kwaliteit wordt ingezet. ,,Aan de mensen op de werkvloer ligt het zeker niet." Volgens de bestuurder kunnen de betrokken partijen er op korte termijn uitkomen, maar dan moeten de neuzen wel dezelfde kant op staan. ,,Caparis is een dienstbaar bedrijf, dat gemeenten helpt bij het uitvoeren van haar wettelijke taken. Voor iedereen is het belangrijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over wat de koers wordt."