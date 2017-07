'Ouders voeden alcoholproblematiek jeugd'

Publicatie: do 06 juli 2017 12.40 uur

DRACHTEN - Wethouder Marja Krans van de gemeente Smallingerland vindt gedragsverandering van ouders de belangrijkste prioriteit om het alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen. In de gemeente is dankzij een ketensamenwerking drankgebruik bij minderjarigen afgenomen. "Ouders moeten realiseren wat de gevaren van alcohol zijn."

"Zien drinken, doet drinken", benadrukte Krans afgelopen dinsdagavond bij de behandeling van het Preventie- en Handhavingsplan Jongeren en Alcohol. Volgens haar gebeurt indrinken veelal in thuissituatie. Ouders hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. Door voorlichting moet hier een aandacht voor komen. "Weet wat we eigenlijk aan het doen zijn. Aan de andere kant hebben we het over een weerbarstige groep. Wij vinden allemaal als ouders dat we het goed doen. Dat veranderen is niet eenvoudig."

Volgens Krans kan dat wel. Ze haalt hierbij een voorbeeld uit IJsland aan. Dat land was decennia geleden koploper met drank- en drugsgebruik onder jeugd. Ongeveer de helft van de veertien en vijftienjarigen nuttigde alchol. In twintig jaar tijd is dit teruggebracht naar vijf procent. "Dankzij één wetenschapper met passie, die hier iets aan wilde doen. Het kost tijd en het vraagt om mensen met lef, maar het kan dus wel." Krans haalt ook het voorbeeld van roken aan. "Dat is dankzij een cultuuromslag nu niet meer cool. Met alcoholgebruik ligt er een uitdaging voor iedereen."