Berglaan gaat volgende week deels 'dicht'

Publicatie: do 06 juli 2017 12.13 uur

DRACHTEN - Vanaf 10 juli wordt de Berglaan in Drachten afgesloten vanaf het Laweiplein tot aan De Drift. De afsluiting is nodig voor de werkzaamheden aan het busstation bij het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie kwam speciaal naar Drachten om het startschot van het werk te geven. Een projectbord werd hierbij onthuld.

Er is deze week al gestart met de aanleg van een tijdelijke weg van en naar het busstation. Hiervoor moest het grasveld aan de Berglaan voorzien worden van tijdelijke bestrating. Op deze manier kan het busstation tijdens de werkzaamheden gewoon in gebruik blijven. De haltes worden wel verplaatst.

De herinrichting van het busstation wordt in 3 fasen uitgevoerd. Tijdens de bouwvak wordt er gewoon doorgewerkt om alles zo snel mogelijk klaar te krijgen. "We verwachten dat fase 1 begin september klaar is." zo laat de gemeente weten. Fase 2 betreft het werk om de huidige fietsenstalling onder de bestaande parkeergarage uit te breiden. "We verwachten dat dit werk in maart 2018 klaar is." Fase 3 start daarna, of indien mogelijk iets eerder. Dit betreft de herinrichting van het gebied tussen de nieuwe bus perrons aan de Berglaan en de gevel van de vernieuwde en uitgebreide fietsenstalling. Dit laatste werk is naar verwachting begin mei 2018 klaar.

