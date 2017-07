Akkoord voor HaadstÃªd-euro

Akkoord voor Haadstêd-euro

Publicatie: do 06 juli 2017 11.38 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland heeft dinsdagavond ingestemd met de euro per inwoner voor promotie en marketing van Kulturele Haadstêd 2018. Het besluit stemde wethouder Ron van der Leck tevreden. "Deze één euro wordt veel meer waard."

Van der Leck benadrukte dat met de bijdrage van ruim 55.000 euro niet gaten in de begroting van Stichting Kulturele Haadstêd 2018 worden gedicht. "Het geld is bedoeld om grote en kleine projecten in Smallingerland beter op de kaart te krijgen en zo meer publiek hier heen te trekken. Uiteindelijk moet dit een boost voor toerisme en recreatie geven. Hotels, bed&breakfasts, campings profiteren hier van. Het verleden heeft bewezen dat één pond voor marketing van de Culturele Hoofdstad acht pond waard werd."

Verschillende partijen stribbelden wel tegen. Zo liet een aantal fracties weten moeite te hebben met het feit dat de gemeente al vrij ruimhartig is geweest richting de organisatie van Kulturele Haadstêd. "Kan de stichting dit geld voor promotie niet uit de miljoenen euro's subsidies halen?", vroeg fractievoorzitter Ramon Vos van de SP zich af. Uiteindelijk stemde zijn partij, samen met SmallingerlandsBelang en de Eerste Lokale Partij tegen het voorstel.

Van der Leck is er van overtuigd dat de investering uiteindelijk voor werkgelegenheid en extra inkomsten voor ondernemers gaat zorgen. "Cultuur is het vehikel waardoor het hier in Smallingerland meer gaat bloeien."