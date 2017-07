Twee inbrekers gepakt in Drachten

Publicatie: do 06 juli 2017 10.58 uur

DRACHTEN - De politie heeft donderdagochtend op de Jan Gelinde van Blomstraat en het Noorderend in Drachten twee jongemannen, 16 jaar (Drachten) en 17 jaar (zonder vaste woon- en/of verblijfplaats) aangehouden. Ze worden verdacht van inbraak in een woning.

Agenten kregen een melding van een verdachte situatie in de Jan Gelinde van Blomstraat. Toen ze een kijkje namen, renden beide jongens weg. De 16-jarige kon direct worden aangehouden maar de 17-jarige wist te ontkomen. Er was ondertussen contact met de 26-jarige bewoner en er bleek bij hem ingebroken te zijn. De verdachte had spullen bij zich die uit de woning van de 26-jarige kwamen.

Meerdere agenten zochten in de omgeving naar de 17-jarige. Op het Noorderend troffen ze de tweede verdachte aan. Hij bleek papieren bij zich te hebben van de 16-jarige. Ook hij werd aangehouden. Beide verdachten zitten vast. De politie doet onderzoek.