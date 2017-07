Onderhoud nieuwe airco's bij Autoservice Pool

Publicatie: do 06 juli 2017 10.00 uur

WIJNJEWOUDE - Vanaf nu is het bij Autoservice Pool in Wijnjewoude mogelijk om airco installaties van auto’s uit 2015 of jonger bij te laten vullen. Het bedrijf bood al de mogelijkheid voor auto’s van 2014 of ouder, maar sinds twee weken staat de nieuwe versie in de garage.

Airco systemen van auto’s vanaf 2015 zijn vanwege milieueisen afgevuld met een nieuw soort koudemiddel. Autoservice Pool is één van de weinige bedrijven in de regio die dergelijke airco’s kan onderhouden en bijvullen.

In 2010 startte Auke Pool in Wijnjewoude z’n eigen autoservice bedrijf. Drie jaar later verhuisde Autoservice Pool naar het bedrijventerrein in Wijnjewoude aan de de Tolleane 20a. In de jaren daarna bouwde Pool het uit tot een alles onder één dak autoservice. In de uiterst moderne werkplaats is alles mogelijk: Apk, reparaties, uitlijnen of diagnose. Of het nog gaat om die nieuwste auto’s of om oldtimers, alles is mogelijk!

De ANWB adviseert om een airco ieder jaar na te laten kijken en bij te vullen. Daarnaast adviseren ze om eens in de vijf jaar de airco te laten onderhouden. (Bron: Website ANWB). Het nakijken en bijvullen kan bij Autoservice Pool al vanaf €79,- inclusief btw. Een aanrader dus voor iedereen die er deze zomer koeltjes bij wil zitten in de auto. Zoals Auke Pool zelf zegt: “Bij ons wordt uw airco weer zo koud als op de Noord-POOL.” En dat op nog geen 15 minuten rijden vanaf Drachten!

Autoservice Pool

Tolleane 20a

9241 WH Wijnjewoude

www.autoservicepool.nl

06 11 45 04 35

FOTONIEUWS