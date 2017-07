Burgumer bedrijf mag herinrichting Hurdegaryp doen

Publicatie: di 04 juli 2017 20.48 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel wil het werk "Herinrichting van de Rijksstraatweg in Hurdegaryp" gunnen aan aannemersbedrijf C. van den Adel uit Burgum. Wethouder Houkje Rijpstra opende dinsdag de enveloppen met de inschrijfbiljetten.



Vijf regionale aannemers

Via een meervoudig onderhandse procedure had de gemeente vijf regionale aannemersbedrijven gevraagd in te schrijven. Aannemersbedrijf C. van den Adel bleek de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ te hebben gedaan.



De totale gemeentelijke investering voor Hurdegaryp bedraagt ongeveer 4 miljoen, waarvan de helft wordt bijgedragen door de provincie Fryslân. Het plan voor de herinrichting is tot stand gekomen met inbreng van de bevolking. Tegelijk met het opnieuw inrichten van de Rijksstraatweg wordt er gewerkt aan omlegging en vervanging van diverse kabels en leidingen. De planning van de aannemer wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd en met de inwoners gedeeld en toegelicht tijdens een nog te plannen inloopmoment in het dorp.