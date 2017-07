Veteranendag in Tytsjerksteradiel

Publicatie: di 04 juli 2017 16.09 uur

BURGUM -

Zaterdagmiddag 1 juli werd in De Pleats in Burgum de ‘Veteranendag Tytsjerksteradiel 2017’ gehouden. Burgemeester Jeroen Gebben bedankte de veteranen die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Voor burgemeester Gebben was het de eerste keer dat hij als gastheer optrad. Dit jaar waren voor het eerst ook de partners van de veteranen uitgenodigd.

Na een woord van welkom door burgemeester Jeroen Gebben, hield veteraan Cor Dekker een interessante presentatie over ‘Het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek’. Dekker is daar werkzaam. De feestelijke middag werd afgesloten met een diner.

De gemeente Tytsjerksteradiel geeft de voorkeur aan een persoonlijke ontmoeting met ‘eigen’ veteranen en organiseert daarom als één van de weinige gemeenten zelf een Veteranendag. Een meerderheid van gemeenten in de provincie kiest voor aansluiting bij ‘Veteranendag Fryslân’.