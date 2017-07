Start avondvierdaagse in Kollum

Publicatie: ma 03 juli 2017 21.05 uur

KOLLUM - De avondvierdaagse is maandagavond onder prima weersomstandigheden van start gegaan, dit wandelevenement is georganiseerd door de Prins Bernhardschool in samenwerking met Plaatselijk Belang Kollum.

De afstanden die tijdens de wandelvierdaagse kunnen worden gelopen zijn 5 of 10 kilometer. De start is iedere avond vanaf 18:00 uur bij De Colle. De slotavond gaan de deelnemers van de 5 kilometer om half zeven van start. De meeste kinderen van de basisscholen lopen met hun klasgenoten in groepjes.

De laatste avond worden de wandelaars beloond met een medaille en getrakteerd op een ijsje en bij de finish op het Maartensplein verwelkomd met muziek van Brassband Wilhelmina.

