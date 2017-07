Noardburgumse Europees kampioen obstacle race

Publicatie: ma 03 juli 2017 18.12 uur

NOARDBURGUM - Lisan de Vries uit Noardburgum is afgelopen weekeinde Europees kampioen Obstacle Course Racing (OCR EC) geworden. De wedstrijd werd gehouden in de provincie Flevoland. Bij de mannen ging de titel naar drievoudig wereldkampioen Jonathan Albon uit Engeland.

Lisan de Vries uit Noardbergum kroonde zich bij de elite vrouwen tot winnares in haar tweede obstacle race ooit. Zo schrijft De Stentor. Het Europees kampioenschap Obstacle Course Racing (OCR EC) bij Flevonice ging onder regenachtige omstandigheden van start.