Woningoverval Opeinde: eis 2 jaar en behandeling

Publicatie: ma 03 juli 2017 18.00 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag 42 maanden cel waarvan 18 voorwaardelijk geëist in de zaak tegen een 21-jarige inwoner van Drachten. De Drachtster heeft op 14 oktober vorig jaar samen met zijn tweelingbroer een woning aan de Nijtap in Opeinde overvallen. Ze werden overlopen door de bewoonster, de vrouw werd hardhandig aangepakt en een poosje vastgehouden.

De twee waren op zoek naar wiet, wat ze overigens niet hebben gevonden. Op 9 juli vorig jaar hadden de broers op de Wâldwei de bestuurder van een bestelbus mishandeld.

Op 4 mei deed de rechtbank uitspraak in de zaak van de andere broer: hij werd veroordeeld tot twee jaar cel plus een jaar voorwaardelijk. Hij is in hoger beroep gegaan. De zaak van de tweede broer werd aangehouden omdat er nog geen rapporten waren van een psycholoog en de reclassering.

Volgens de psycholoog is de Drachtster enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. De psycholoog en de reclassering adviseren een behandeling in een afkickkliniek en aansluitend behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek. De reclassering adviseert om een drugsverbod op te leggen. Officier van justitie Eelco Jepkema nam de adviezen van de psycholoog en de reclassering over.

De Leeuwarder rechtbank doet op 17 juli uitspraak.