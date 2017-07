'Om miraculeuze reden' geen beelden mishandeling

Publicatie: ma 03 juli 2017 15.00 uur

LEEUWARDEN - Zelf zei de 21-jarige verdachte uit Twijzel dat hij in een café in Kollumerzwaag niet een andere stapper met een glas had geslagen. Politierechter Bert Dölle was een andere mening toegedaan. Ondanks het stugge ontkennen van de Twijzeler, achtte de rechter bewezen dat de man op 11 december het slachtoffer een fikse verwonding bij de slaap had bezorgd.

De wond was acht centimeter lang, er waren vijftien hechtingen nodig om de jaap te dichten. Het slachtoffer had verklaard dat hij op de dansvloer van het café was geprovoceerd door de verdachte en een vriend. De man wilde niet reageren, hij had geen zin in gedonder. Na wat duw- en trekwerk kreeg hij een harde klap in het gezicht.

Hij had meteen door dat het mis was, hij hoorde het glas breken en voelde het bloed langs zijn gezicht stromen. De wond zat pal naast de slaap, onder de haargrens. In zo'n geval kunnen camerabeelden veel duidelijk maken. Er waren ook beelden van het incident. Het vreemde was dat net de paar seconden dat de klap zou hebben plaatsgevonden niet op beeld stonden.

Het beeld versprong een paar tellen, had de rechter geconstateerd. 'De beelden zijn er niet, om de één of andere miraculeuze reden', stelde Dölle. Twee politiemensen hadden de verdachte echter herkend op de camerabeelden van de schermutseling die wel beschikbaar waren.

Op basis daarvan concludeerde officier van justitie Iris Diever dat er geen andere mogelijkheid was dan dat de Twijzeler met het glas had geslagen. Dat leverde een zware mishandeling op. De Twijzeler kreeg een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Hij moet een schadevergoeding van ruim 2000 euro aan het slachtoffer betalen.