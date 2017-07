Brand op dak van woning in Oudwoude

Publicatie: ma 03 juli 2017 14.57 uur

OUDWOUDE - Aan de Wygeast in Oudwoude is maandagmiddag rond 13:55 uur brand ontstaan in het dak van een woning. De brandweer van Kollum is met spoed ter plaatse gekomen.

De brand is van buiten de woning geblust, er is een deel van het dak verwijderd om beter bij de brandhaard te kunnen komen. Bij de brand niemand gewond geraakt.

