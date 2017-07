'Kankerbril met je kankerbamischijf'

Publicatie: ma 03 juli 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - 'Kankerbril met je kankerbamischijf'. Toen deze woorden naar hem werden geroepen en er ook nog eens in de richting van zijn net aangeschafte snack werd gespuugd, had een 43-jarige Drachtster het even niet meer. 'Ik kreeg een waas voor de ogen', had de man tegen de politie gezegd. Maandag op de zitting bij rechter Bert Dölle wist de Drachtster dat hij fout was geweest. 'Ik had gewoon mijn handen thuis moeten houden', besefte hij.

Dat had hij niet gedaan, hij had de jongen die hem had uitgescholden een paar klappen verkocht. De jongen kwam met zijn hoofd tegen een muur en had schade aan zijn gebit. Hij had zelf overigens bij de politie verklaard dat hij niet had gescholden, maar de partner van de Drachtster had diens verhaal bevestigd. De verdachte had zelf ook klappen gehad.

Toen hij daar aangifte van wilde doen, had de dienstdoende agent hem dat afgeraden. De politieman had gezegd dat de verklaringen voor zich spraken en alles wel duidelijk was. Een merkwaardig advies, vond Dölle. Hij zei dat de Drachtster altijd alsnog aangifte kon doen. De man kreeg een werkstraf van 20 uur plus 20 uur voorwaardelijk. De kosten van de tandarts, ruim 200 euro, moet hij vergoeden. Dat vond hij zelf niet meer dan redelijk.