Dokkumse krijgt â€˜pistoolâ€™ op haar gericht

Dokkumse krijgt ‘pistool’ op haar gericht

Publicatie: ma 03 juli 2017 12.19 uur

DOKKUM - Een 50-jarige vrouw uit Dokkum kreeg zondag rond 17.30 uur de schrik van haar leven. Ze liep over het Damwâldsterreedsje, nabij de speeltuin aan de Mearsloatswal toen er ineens een jongen alleen uit de bosjes kwam. De jongen was rond de 11, 12 jaar oud. Met gestrekte handen richtte hij een 'pistool' op de vrouw. Over de echtheid van het pistool is nog niets bekend.

De vrouw keek hierop de jongen recht in zijn ogen aan en hij sprintte weg. Een citaat uit het bericht van de Dokkumse op Facebook: "Roepend zei ik nog dat flik je mij niet weer en ben doorgelopen, maar ik bedacht mij en ben teruggelopen in de hoop dat ik deze jongen voorbij zou komen. Dat ik hem aan zou spreken dat dit NIET KAN en dat dit ook geen SPELLETJES of GEINTJES meer zijn!"

De vrouw heeft inmiddels contact gehad met de politie. De politie heeft de zaak in onderzoek.