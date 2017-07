Ternaarder alcomobilist met 120km/h gelaserd

Publicatie: zo 02 juli 2017 22.48 uur

TERNAARD - Zondagavond is een 65-jarige Ternaarder bij een politiecontrole tweemaal door de mand gevallen. Agenten laserden de man op de Dongerawei in zijn woonplaats. Waar ter plaatse een snelheidslimiet geldt van 80 kilometer per uur is reed de man 120 kilometer per uur.

Nadat de man was staande gehouden werd er ook een alhohollucht waargenomen. De man blies een "A-indicatie" goed voor een verder onderzoek op het politiebureau. Daar werd een waarde van 340 ug/l vastgesteld. Met een rijverbod en tweemaal een proces-verbaal mocht de man het politiebureau weer verlaten.