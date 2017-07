Duo met drugs opgepakt bij Sumar

Publicatie: zo 02 juli 2017 14.49 uur

SUMAR - Twee mannen van 20 en 31 jaar zijn zaterdagavond door de politie aangehouden bij Sumar. Agenten hielden het voertuig van het duo staande tijdens een controle.

In het voertuig werd een hoeveelheid bolletjes met verdovende middelen aangetroffen. Daarnaast konden twee van de drie inzittenden zich niet legitimeren. De 20-jarige en 31-jarige zijn aangehouden. Later bleek dat beide ook onrechtmatig in Nederland verblijven.