Tienjarig feestje Swaddekuier een succes

Publicatie: zo 02 juli 2017 11.26 uur

BUITENPOST - Iets meer dan 950 deelnemers begonnen op zaterdag 1 juli met het lopen van de wandelroutes. De dag die wat druilerig begon, kende een aarzelend begin maar toen het wolkendek opentrok kwamen de deelnemsr massaal aan de start in Buitenpost. Het bestuur had deze dag flink uitgehaald en al bij de start werd op gebak getrakteerd. Dat zou onderweg een vervolg krijgen bij het uitdelen van hapjes en drankjes.

Op de posten in de routes was er veel muziek en dat nodigde soms uit tot een massale polonaise op de boerenerven die in de routes waren opgenomen. De jubileumtocht stond in het teken van de natuur en de cultuur van de Friese wouden en ook de streekproducten werden volop onder de aandacht gebracht. Door de Noardlike Fryske Wâlden werden jongeren betrokken bij de natuurprojecten en kon er onderweg geschoten worden met pijl en boog.

De Swaddekuier is als wandeltocht uniek aldus voorzitter Jan Kloosterman. We richten ons op de beleving van natuur en cultuur van de Friese Wouden en daarin werken we nauw samen met Staatsbosbeheer. NFW en boeren en inwoners in het gebied. Dank zij tientallen vrijwilligers lukt het ons ieder jaar om van het wandelen in ons gebied een feestelijke beleving te maken. Ons wandelfeest bij dit jubileum is geslaagd. We hebben heel veel warme bedankjes gekregen en gaan op 7 juli 2018 verder met de volgende editie.

Dat het wandelfeestje geslaagd is bleek uit de positieve reacties van de deelnemers die tot laat in de middag op het start en finishterrein bleven bij de muziek van Michiel en Pieter Veenstra.

