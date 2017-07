Inbreker uit Assen (23) gepakt in Drachten

Publicatie: zo 02 juli 2017 10.26 uur

DRACHTEN - Een 23-jarige inbreker uit Assen is zaterdagavond tegen de lamp gelopen nadat hij een inbraak had gepleegd in een woning aan het Grasland in Drachten. Een tablet en twee laptops had de man buitgemaakt en hij was weggevlucht.

De politie was gebeld over de inbraak en rond 23.50 uur zagen agenten een man op de Overstesingel lopen. Hij had een tablet en twee laptops bij zich. Na telefonisch contact met de aangevers bleek dat er uit de woning twee laptops en een tablet waren gestolen. De verdachte is aangehouden en de goederen zijn voor onderzoek in beslag genomen. De verdachte zit vast en zal zondag door de recherche gehoord worden.