ThrottleHeads party in DamwÃ¢ld

ThrottleHeads party in Damwâld

Publicatie: za 01 juli 2017 21.45 uur

DAMWâLD - Op industrieterrein Ikkerwâld in Damwâld vond zaterdagmiddag een meeting plaats van de ThrottleHaeds CC uit Dokkum.

De leden van de ThrottleHeads Dokkum zijn eigenaars van en hebben een passie voor oude Amerikaanse auto's uit de vijftiger jaren. Ze kwamen met hun juweeltjes naar Damwâld, die daar veel bekijks kregen. Naast het bezichtigen van de prachtige auto's was er live muziek in een loods.

In 2013 werd er voor eerst een meeting georganiseerd in Dokkum. De meeting die eigenlijk in Brantgum gehouden zou worden, werd door omstandigheden verplaatst naar Damwâld.

FOTONIEUWS