Beachweekend voor vier sporten in Ee

Publicatie: za 01 juli 2017 20.30 uur

EE - Het parkeerterrein bij het sportcomplex in Ee was het afgelopen weekend het toneel van diverse Beachsporten. De tennis-, voetbal- kaats- en volleybalverenigingen in Ee hadden de handen ineen geslagen en hebben elk hun sport op zand gespeeld.

Het grootste probleem was om de benodigde 200 kuub zand naar Ee te krijgen. Om het goedkoop en ludiek te maken werd het zand vorige week zaterdag in konvooi van diverse tractoren en kiepers vanuit Surhuizum naar Ee gebracht.

Het Beachweekend was bedoeld voor sportliefhebbers uit Ee en de omliggende dorpen. Op donderdagavond was er beach-soccer en beach-tennis. Vrijdagavond was er beach-kaatsen en het weekend werd zaterdagmiddag afgesloten met beachvolleybal.

De kinderen van 5 tot 16 jaar mochten zaterdagochtend op het zand volleyballen, tennissen, voetballen of kaatsen.

